Дронова (Романенко) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Романенко) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Романенко Иван

Мать: Романенко Прасковья

Рождение ребёнка
17.01.1950

Сын: Игнатченко Виктор

Отец ребёнка: Игнатченко Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Дронов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатченко Юрий

Отец ребёнка: Игнатченко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Игнатченко Иван

Смерть
Неизвестно
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