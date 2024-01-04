Дронова (Романенко) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Романенко Иван
Мать: Романенко Прасковья
Рождение ребёнка
17.01.1950
Сын: Игнатченко Виктор
Отец ребёнка: Игнатченко Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Дронов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатченко Юрий
Отец ребёнка: Игнатченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Игнатченко Иван
Смерть
Неизвестно