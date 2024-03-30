Вольвач Устинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Устинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Вольвач Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Онищенко Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Вольвач Софья Гавриловна

Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Макар Гаврилович

Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Гаврил Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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