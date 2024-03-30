Вольвач Устинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Вольвач Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Онищенко Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вольвач Софья Гавриловна
Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольвач Гаврил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно