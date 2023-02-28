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Пахтусова Светлана Павловна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1968

Отец: Пахтусов Павел Михайлович

Мать: Пахтусова Людмила Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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