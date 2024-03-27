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Курлаева (Федосова) Домна

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.01.1872

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872

Отец: Федосов Василий

Мать: Федосова Надежда

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.01.1890

Муж: Курлаев Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Федосова Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Курлаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость, село Тогоме
Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Курлаев Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
11.04.1901

Дочь: Федосова Арина

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Курлаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Курлаева Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Лаштабова Марфа

Отец ребёнка: Курлаев Алексей

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Смерть
Около 1921
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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