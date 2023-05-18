Левченко (Иванова) (Иванова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983
Отец: Иванов Алексей
Бракосочетание
29.09.2007
Муж: Левченко Евгений
Рождение ребёнка
13.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Евгений
Рождение ребёнка
19.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Евгений