Левченко (Иванова) (Иванова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Иванова) (Иванова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1983

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983

Отец: Иванов Алексей

Мать: Иванова (панькова) Наталья

Бракосочетание
29.09.2007

Муж: Левченко Евгений

Рождение ребёнка
13.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Евгений

Рождение ребёнка
19.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Евгений