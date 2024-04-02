Гаранина (???) Пелагия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гаранин Александр Иванович
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гаранин Александр Иванович
Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно