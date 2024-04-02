Гаранина (???) Пелагия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (???) Пелагия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гаранин Александр Иванович

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гаранин Симеон Иванович

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гаранин Федор Иванович

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гаранин Александр Иванович

Отец ребёнка: Гаранин Иван Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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