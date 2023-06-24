Елютин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1971
Сын: Барабаш Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: Кваша Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.2005
Сын: Елютин Эдуард Анатольевич
Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елютина Ирина Николаевна