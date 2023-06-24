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Елютин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1971

Сын: Барабаш Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: Кваша Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.2005

Сын: Елютин Эдуард Анатольевич

Мать ребёнка: Елютина Ирина Николаевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елютина Ирина Николаевна