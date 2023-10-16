Путилин Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения23.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1835
Отец: Путилин Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путилина Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путилина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Путилина) Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Путилина Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно