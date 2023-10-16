Путилин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутилин Дмитрий Степанович

Путилин Дмитрий Степанович

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1835

Отец: Путилин Степан Петрович

Мать: Путилина Марья Степановна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Путилина) Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Путилина Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.