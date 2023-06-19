Шпаков Никифор Косьмич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1857
Жена: Шпакова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шпаков Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно