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Шпаков Никифор Косьмич

Место рождения

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1857

Жена: Шпакова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шпаков Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно