Тарасенкова (Чуприкова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Чуприкова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1988

Отец: Чуприков Сергей Александрович

Мать: Чуприкова Татьяна

Рождение ребёнка
08.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Андрей

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