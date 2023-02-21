Тарасенкова (Чуприкова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1988
Отец: Чуприков Сергей Александрович
Мать: Чуприкова Татьяна
Рождение ребёнка
08.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасенков Андрей