Подгол Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгол Михаил Степанович

Подгол Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Подгол Иван Михайлович

Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Подгол Александра Михайловна

Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1918

Сын: Подгол Василий Михайлович

Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.