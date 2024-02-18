Подгол Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1911
Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Подгол Александра Михайловна
Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
22.03.1918
Сын: Подгол Василий Михайлович
Мать ребёнка: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Смерть
Неизвестно