Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1877 ст.

Дочь: Епистимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1877 год имеется ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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