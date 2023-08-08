Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.09.1877 ст.
Дочь: Епистимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1877 год имеется ... Показать все
Смерть
Неизвестно