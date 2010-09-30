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Новикова Милана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2010

Отец: не указан

Мать: Новикова Алина Анатольевна