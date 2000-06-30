Иванов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор Владимирович

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Место рождения

141327 Mukhanovo, МО Russia

Дата рождения

25.05.1956

Дата смерти

30.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956

Отец: Иванов Владимир Васильевич

Мать: Иванова Надежда Михайловна

141327 Mukhanovo, МО Russia
Рождение ребёнка
23.12.1979

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

сергиев посад, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
12.11.1982

Сын: Иванов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна

сергиев посад, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
23.01.1988

Сын: Иванов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна

Кузнецова, д.7, , , сергиев посад, МО Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.06.2000
Сергиев -Посад, МО Russian Federation
Похороны
Неизвестно
141327 Mukhanovo, МО Russia
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