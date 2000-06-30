Иванов Виктор Владимирович
Место рождения141327 Mukhanovo, МО Russia
Дата рождения25.05.1956
Дата смерти30.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956
141327 Mukhanovo, МО Russia
Рождение ребёнка
23.12.1979
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
сергиев посад, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
12.11.1982
Сын: Иванов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна
сергиев посад, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
23.01.1988
Сын: Иванов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна
Кузнецова, д.7, , , сергиев посад, МО Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.06.2000
Сергиев -Посад, МО Russian Federation
Похороны
Неизвестно
141327 Mukhanovo, МО Russia