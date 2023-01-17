Шипитко (Рукавицына) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1984
Рождение ребёнка
30.08.2003
Дочь: Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович
Рождение ребёнка
26.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович
Рождение ребёнка
02.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович