Шипитко (Рукавицына) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипитко (Рукавицына) Елена Сергеевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

31.03.1984

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1984

Отец: Рукавицын Сергей Кирьянович

Мать: Рукавицына Ирина Иванова

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.2003

Дочь: Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович

Рождение ребёнка
26.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович

Рождение ребёнка
02.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипитко Сергей Романович

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