Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Копылова Мария Ильинична
Копылова Мария Ильинична
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Копылова
, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Дата рождения
20.08.1925
Дата смерти
27.04.2011
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Копылова
, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.04.2011
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия