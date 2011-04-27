Копылова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Мария Ильинична

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Место рождения

Копылова, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

20.08.1925

Дата смерти

27.04.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Копылова, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.04.2011
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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