Шарыпов Прокопий Павлович
Место рождения
Дата рождения13.04.1928
Дата смерти30.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1928
Отец: Шарыпов Павел Петрович
Мать: Шарыпова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1959
Сын: Шарыпов Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Шарыпова Роза Пантелейоновна
Рождение ребёнка
17.04.1961
Дочь: Шарыпова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Шарыпова Роза Пантелейоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1992