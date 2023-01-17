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Шарыпов Прокопий Павлович

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Место рождения

Пищальниково, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

13.04.1928

Дата смерти

30.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1928

Отец: Шарыпов Павел Петрович

Мать: Шарыпова Мария Ивановна

Пищальниково, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1959

Сын: Шарыпов Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Шарыпова Роза Пантелейоновна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1961

Дочь: Шарыпова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Шарыпова Роза Пантелейоновна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыпова Роза Пантелейоновна

Смерть
30.07.1992
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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