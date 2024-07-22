Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Улейчик Кастусь
Мать: Улейчик Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Федора
Рождение ребёнка
1798
Сын: Улейчик Павел Сильвестрович
Мать ребёнка: Улейчик Федора
Рождение ребёнка
1800
Сын: Улейчик Федор Сильвестрович
Мать ребёнка: Улейчик Федора
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Улейчик Виктория Сильвестровна
Мать ребёнка: Улейчик Федора
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Улейчик Анна Сильвестровна
Мать ребёнка: Улейчик Федора
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Улейчик Магдалена Сильвестровна
Мать ребёнка: Улейчик Федора
Смерть
Неизвестно