Улейчик Сильвестр Кастусьевич 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУлейчик Сильвестр Кастусьевич

Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Улейчик Кастусь

Мать: Улейчик Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Федора

Рождение ребёнка
1798

Сын: Улейчик Павел Сильвестрович

Мать ребёнка: Улейчик Федора

Рождение ребёнка
1800

Сын: Улейчик Федор Сильвестрович

Мать ребёнка: Улейчик Федора

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Улейчик Виктория Сильвестровна

Мать ребёнка: Улейчик Федора

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Улейчик Анна Сильвестровна

Мать ребёнка: Улейчик Федора

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Улейчик Магдалена Сильвестровна

Мать ребёнка: Улейчик Федора

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.