Усольцев Карп Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцев Карп Артамонович

Усольцев Карп Артамонович

avatar

Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.11.1895

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1895

Отец: Усольцев Артамон Феодорович

Мать: Усольцева Акулина Николаевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
08.11.1895
с.Камышенское
Рождение ребёнка
1919

Сын: Усольцева Ерофей Карпович

Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Олимпиада Карповна

Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Усольцев Евстафий Карпович

Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Карповна

Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Лемпиада Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close