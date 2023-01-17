Усольцев Карп Артамонович
Место рождения
Дата рождения05.11.1895
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1895
Крещение
08.11.1895
с.Камышенское
Рождение ребёнка
1919
Сын: Усольцева Ерофей Карпович
Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Олимпиада Карповна
Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Усольцев Евстафий Карпович
Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Карповна
Мать ребёнка: Усольцева Лемпиада Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести ВОВ