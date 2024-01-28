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Токарев Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Токарев Семен Иванович

Мать: Токарева Нрзб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Пелагея

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 569об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1802

Сын: Токарев Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Токарев Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Токарев Моисей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Токарев Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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