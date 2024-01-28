Токарев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Токарев Семен Иванович
Мать: Токарева Нрзб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Пелагея
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 569об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Токарев Никита Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Токарев Моисей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно