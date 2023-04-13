Савенко Матрона Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Матрона Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Савенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович

ГАЗО Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Савенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Савенко Илья Иванович

Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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