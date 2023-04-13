Савенко Матрона Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1900
Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович
ГАЗО Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1902
Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.07.1904
Отец ребёнка: Савенко Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно