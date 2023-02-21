Тимербаева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1991
Дочь: Талипова Айгуль Наргизовна
Отец ребёнка: Тимербаев Наргиз Нагимович
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Тимербаева Аделина Наргизовна
Отец ребёнка: Тимербаев Наргиз Нагимович
Бракосочетание
Неизвестно