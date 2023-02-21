Тимербаева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербаева Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1991

Дочь: Талипова Айгуль Наргизовна

Отец ребёнка: Тимербаев Наргиз Нагимович

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Тимербаева Аделина Наргизовна

Отец ребёнка: Тимербаев Наргиз Нагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербаев Наргиз Нагимович

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