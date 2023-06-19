Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1985 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1985 ст.
Отец: Зарубин Алексей
Рождение ребёнка
20.09.2003
Дочь: Сафонова Валерия Анатольевна
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
27.08.2007
Сын: Никитин Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Александрович
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Краснопёров Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Краснопёров Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
25.11.2019
Сын: Краснопёров Богдан Сергеевич
Отец ребёнка: Краснопёров Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно