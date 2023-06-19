Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.09.1985 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1985 ст.

Отец: Зарубин Алексей

Мать: Зарубина Анза Минзануровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.2003

Дочь: Сафонова Валерия Анатольевна

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.2007

Сын: Никитин Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Александрович

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Краснопёров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Краснопёров Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
25.11.2019

Сын: Краснопёров Богдан Сергеевич

Отец ребёнка: Краснопёров Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопёров Сергей Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: Никитин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопёров Сергей Андреевич