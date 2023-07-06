Алдушина Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдушина Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдушин Илья Иванович

Мать: Алдушина Мария Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Коновалова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Комаричи, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Алдушина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдушин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно