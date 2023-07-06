Алдушина Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдушин Илья Иванович
Мать: Алдушина Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Коновалова Валентина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Комаричи, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Алдушина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдушин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно