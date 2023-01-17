Епифанов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Николай Петрович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952

Отец: Епифанов Петр Михайлович

Мать: Епифанова Зоя Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1976

Сын: Епифанов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Епифанова Любовь Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1978

Дочь: Епифанова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Епифанова Любовь Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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