Епифанов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения15.03.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Отец: Епифанов Петр Михайлович
Мать: Епифанова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1976
Сын: Епифанов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Епифанова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
18.09.1978
Дочь: Епифанова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Епифанова Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно