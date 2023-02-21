Ильиных Давид Афанасиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Давид Афанасиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ильиных Афонасий Иванович

Мать: Евдокия Яковлева

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