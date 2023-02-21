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Ильиных Давид Афанасиевич
Ильиных Давид Афанасиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1769
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Афонасий Иванович
1740 г.р.
Мать
(Ильиных) Евдокия Яковлева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Ильиных Афонасий Иванович
Мать:
Евдокия Яковлева
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