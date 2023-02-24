Евграфов Василий Иванович
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1854
Отец: Евграфов Иван Евграфович
Мать: ?
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1872
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1890
Сын: Евграфов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна
Рождение ребёнка
14.06.1893
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна
Смерть
Неизвестно