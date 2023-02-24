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Евграфов Василий Иванович

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Евграфов Иван Евграфович

Мать: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1872

Жена: Евграфова Неонилла Мартемьяновна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1890

Сын: Евграфов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1893

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Евграфова Неонилла Мартемьяновна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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