Салимгараев Миннигарай Салимгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1904

Отец: Шайхрамов Салимгарай Шайхрамович

Мать: Субхизямал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Рождение ребёнка
20.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1941
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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