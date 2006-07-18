Крутелева (Тимченко) Валентина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1936
Дата смерти18.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936
Рождение ребёнка
11.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутелев Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Крутелева Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Крутелев Юрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2006