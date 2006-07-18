Крутелева (Тимченко) Валентина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутелева (Тимченко) Валентина Валентиновна

Крутелева (Тимченко) Валентина Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1936

Дата смерти

18.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936

Отец: Тимченко Валентин Яковлевич

Мать: Круковская Вера Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутелев Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Крутелева Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Крутелев Юрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутелев Юрий Андреевич

Смерть
18.07.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close