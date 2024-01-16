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Шамов Мирон Климентьевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Шамов Климент Иванович

Мать: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шамов Семён Миронович

Мать ребёнка: Шамова Марфа Зотиковна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамов Харлампий Миронович

Мать ребёнка: Шамова Марфа Зотиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова Марфа Зотиковна

Смерть
Неизвестно
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