Шамов Мирон Климентьевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Шамов Климент Иванович
Мать: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Шамова Марфа Зотиковна
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамов Харлампий Миронович
Мать ребёнка: Шамова Марфа Зотиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамова Марфа Зотиковна
Смерть
Неизвестно