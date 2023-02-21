Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна
Место рожденияWarszawa, Mazowieckie, Polska
Дата рождения1894
Дата смерти28.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Warszawa, Mazowieckie, Polska
Бракосочетание
1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Василий Эмильевич Сеземан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сеземан Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)
Рождение ребёнка
06.02.1922
Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)
Helsinki, Southern Finland, Finland
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Львова Софья
Отец ребёнка: Клепинин Николай Андреевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
1941
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Расстрельный полигон НКВД