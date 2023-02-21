Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Дата рождения

1894

Дата смерти

28.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Warszawa, Mazowieckie, Polska
Бракосочетание
1915

Муж: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Василий Эмильевич Сеземан
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сеземан Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Рождение ребёнка
06.02.1922

Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Helsinki, Southern Finland, Finland
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Львова Софья

Отец ребёнка: Клепинин Николай Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепинин Николай Андреевич

Смерть
28.07.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
1941
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Расстрельный полигон НКВД
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