Шарыгина Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Александр Константинович ??????????
Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Петр Константинович ?????
Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович
Смерть
Неизвестно