Шарыгина Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Александр Константинович ??????????

Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Петр Константинович ?????

Отец ребёнка: Шарыгин Константин Агафонович

Смерть
Неизвестно
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