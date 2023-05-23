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Овечкина Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Овечкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бутова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич

Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Коростелёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Овечкина Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Иван Винарьевич

Смерть
Неизвестно