Овечкина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Овечкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич
Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бутова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Коростелёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Овечкина Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван Винарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно