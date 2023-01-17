Перевозкин Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения12.02.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевозкина Валентина Александровна
Константиновка, Чураевская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно