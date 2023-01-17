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Перевозкин Василий Никитич

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевозкина Валентина Александровна

Константиновка, Чураевская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
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