Raps (Jaanson) Juta
Место рождения
Дата рождения10.01.1915 ст.
Дата смерти01.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1936
Рождение ребёнка
02.03.1940
Дочь: Ester-Irja
Отец ребёнка: Kaarmann Herbert Roman
Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
Около 1946
Германия
Бракосочетание
После 1950
Муж: Raps Maksim
Sydney, Australia
Эмиграция
Около 1950
Sydney, Australia
Смерть
01.06.1965
Sydney, Australia