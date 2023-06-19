Raps (Jaanson) Juta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRaps (Jaanson) Juta

Raps (Jaanson) Juta

avatar

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

10.01.1915 ст.

Дата смерти

01.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.
1908 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
24.10.1936

Муж: Kaarmann Herbert Roman

Рождение ребёнка
02.03.1940

Дочь: Ester-Irja

Отец ребёнка: Kaarmann Herbert Roman

Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
Около 1946
Германия
Бракосочетание
После 1950

Муж: Raps Maksim

Sydney, Australia
Эмиграция
Около 1950
Sydney, Australia
Смерть
01.06.1965
Sydney, Australia