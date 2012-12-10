Меркулов Виктор Григорьевичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1951
Дата смерти10.12.2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1951
Рождение ребёнка
25.01.1973
Сын: Меркулов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
13.11.1979
Дочь: Черникова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1987
Сын: Меркулов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна
Смерть
10.12.2012