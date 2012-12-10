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Меркулов Виктор Григорьевичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1951

Дата смерти

10.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1951

Отец: Меркулов Григорий Григорьевич

Мать: Меркулова Пелогея Гавриловна

Рождение ребёнка
25.01.1973

Сын: Меркулов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
13.11.1979

Дочь: Черникова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
05.03.1987

Сын: Меркулов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Андреевна

Смерть
10.12.2012