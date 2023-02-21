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Королева Фекла Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1900

Муж: Королев Евдоким Дементьевич

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Королев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1902

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Дочь: Ульяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Королев Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Королев Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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