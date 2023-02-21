Королева Фекла Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
26.06.1901
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
05.12.1902
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
25.06.1907
Дочь: Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
06.07.1911
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Королев Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Королев Евдоким Дементьевич
Смерть
Неизвестно