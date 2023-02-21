Газизуллин Ильгиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизуллин Ильгиз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: Газизуллин Зинур

Мать: Рима

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