Гламоздинов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983
Рождение ребёнка
06.03.2011
Дочь: Гламоздинова Алиса Андреевна
Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна
Рождение ребёнка
31.07.2012
Дочь: Гламоздинова Леана Андреевна
Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна
Рождение ребёнка
29.07.2016
Дочь: Гламоздинова Вианна Андреевна
Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна
Бракосочетание
Неизвестно