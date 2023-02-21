Гламоздинов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гламоздинов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ХШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983

Отец: Гламоздинов Алексей Владимирович

Мать: Гламоздинова Валентина

Рождение ребёнка
06.03.2011

Дочь: Гламоздинова Алиса Андреевна

Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна

Рождение ребёнка
31.07.2012

Дочь: Гламоздинова Леана Андреевна

Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна

Рождение ребёнка
29.07.2016

Дочь: Гламоздинова Вианна Андреевна

Мать ребёнка: Гламоздинова Алина Хафизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гламоздинова Алина Хафизовна

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