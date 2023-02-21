Турок (Михайлов) Каллистрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турок (Михайлов) Каллистрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Шипота Пелагея Каллистратовна

Мать ребёнка: Турок ?

Харлинцы, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турок ?

Смерть
Неизвестно
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