Турок (Михайлов) Каллистрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Шипота Пелагея Каллистратовна
Мать ребёнка: Турок ?
Харлинцы, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турок ?
Смерть
Неизвестно