Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1967

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1967

Отец: Дороговцев Николай Павлович

Мать: не указана