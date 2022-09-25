Улыбина (Екимова) Елена Финогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина (Екимова) Елена Финогеновна

Место рождения

Забайкальский край, Шелопугинский р-н, Номинск с

Дата рождения

03.06.1924

Дата смерти

25.09.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкальский край, Шелопугинский р-н, Номинск с
Бракосочетание
После 1940

Муж: Улыбин Прокопий Романович

Рождение ребёнка
11.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович

Читинская область, Шелопугинский р-н
Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович

Читинская область, Сретенский р-н, Очуногда с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Любовь

Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович

Место жительства
Неизвестно
Солнечный мкр, 3,,22
Смерть
25.09.2022
Чита, город Чита, Забайкальский край
Причина смерти: Сердечный приступ
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