Улыбина (Екимова) Елена Финогеновна
Место рожденияЗабайкальский край, Шелопугинский р-н, Номинск с
Дата рождения03.06.1924
Дата смерти25.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1940
Рождение ребёнка
11.09.1946
Рождение ребёнка
06.10.1948
Рождение ребёнка
01.08.1954
Читинская область, Шелопугинский р-н
Рождение ребёнка
03.05.1956
Читинская область, Сретенский р-н, Очуногда с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Любовь
Отец ребёнка: Улыбин Прокопий Романович
Место жительства
Неизвестно
Солнечный мкр, 3,,22
Смерть
25.09.2022
Чита, город Чита, Забайкальский край
Причина смерти: Сердечный приступ