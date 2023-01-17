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Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Тимофеев

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Трофимов Михаил Максимов

Рождение ребёнка
1897

Сын: Трофимов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Трофимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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