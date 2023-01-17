Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Дмитрий Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Трофимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Максимов
Смерть
Неизвестно