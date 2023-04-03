Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Тит Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Смерть
До 1799