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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Тит Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Смерть
До 1799
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