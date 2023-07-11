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Михальчук Парфен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в Белоруссии, Могилевская обл., Осиповический р-н Призван в 07.07.1944 году военская часть 616СП 194 Сд 53 ОК48А 3 Белорусский фронт Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медаль за... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1933

Сын: Михальчук Петр Парфенович

Мать ребёнка: Михальчук Агафья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михальчук Владимир Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михальчук Леонид Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1945