Михальчук Парфен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти22.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в Белоруссии, Могилевская обл., Осиповический р-н Призван в 07.07.1944 году военская часть 616СП 194 Сд 53 ОК48А 3 Белорусский фронт Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медаль за... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1933
Сын: Михальчук Петр Парфенович
Мать ребёнка: Михальчук Агафья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михальчук Владимир Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михальчук Леонид Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1945