Панова (Полянская) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Место рождения

с. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

03.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1855

Отец: Полянский Александр Лаврентьевич

Мать: Полянская Прасковья Егоровна

с. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Панов Илья Антонович

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Панов Иван (Иоанн) Антонович

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Рождение ребёнка
1880

Сын: Панов Емельян Антонович

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Рождение ребёнка
03.03.1892

Дочь: Козлова Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

Рязанская область, Чаплыгинский район, Журавинки
Рождение ребёнка
1892

Сын: Панов Гаврил Антонович

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Панов Сергей Антонович

Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич

с.Журавинки Ломовский уезд, Ранненбургская волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Антон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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