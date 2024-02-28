Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Место рожденияс. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения03.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1855
с. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1876
Сын: Панов Илья Антонович
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Панов Иван (Иоанн) Антонович
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Рождение ребёнка
03.03.1892
Дочь: Козлова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
Рязанская область, Чаплыгинский район, Журавинки
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1896
Отец ребёнка: Панов Антон Яковлевич
с.Журавинки Ломовский уезд, Ранненбургская волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно