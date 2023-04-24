Головастикова Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Головастиков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Головастиков Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Головастиков Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно