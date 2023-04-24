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Головастикова Наталья Ивановна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Головастиков Михаил Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Головастиков Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Головастиков Михаил Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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