Алексеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Иван Иванович

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Место рождения

с. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Алексеев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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