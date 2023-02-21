Алексеев Иван Иванович
Место рожденияс. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Алексеев Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
с. Алексеевка Елецкий у. Орловской губ.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область