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Куртиш Денис
Куртиш Денис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Куртиш Григорий
Мать
Куртиш (Семушина) Татьяна Валерьевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Куртиш Григорий
Мать:
Куртиш Татьяна Валерьевна
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