Морозова Ксения Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1831
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
?.07.1832
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
?.03.1834
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев
Смерть
До 1850