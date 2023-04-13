Морозова Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Ксения Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1831

Сын: Морозов Николай Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Рождение ребёнка
?.07.1832

Сын: Морозов Списон Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Морозов Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Морозов Николай Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Андреев

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1850
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